Serie B, Venezia show con la Sampdoria. Vince la Cremonese, pari Parma. La classifica

Si chiude la prima giornata del girone di ritorno della Serie B 2023/2024. Partita folle a Venezia con i padroni di casa trascinati dal talento di Pohjanpalo, autore di una tripletta decisiva. Rimasta in inferiorità numerica, la Sampdoria non si è arresa ed ha recuperato il doppio svantaggio arrivando a siglare il 3-3 ma, poco dopo, la formazione di Vanoli ha rimesso la freccia ed ha riportato la partita sui binari arancioneroverdi con il 5-3 finale, proprio lo stesso risultato del "Ceravolo" di Catanzaro nel primo incontro del 2024 di questo campionato. Vince di misura la Cremonese contro il Cosenza, con gli ospiti vicinissimi al pareggio nel finale in cui solo i legni hanno negato la gioia ai calabresi. Il Parma, capolista della cadetteria, si ferma e non va oltre il pareggio contro l'Ascoli.