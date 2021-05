Serie B, Venezia-Cittadella 1-1: delirio Bocalon, lagunari in Serie A dopo 19 anni

Al ‘Pierluigi Penzo’ si è giocato l’ultimo atto dei playoff di Serie B.

La sfida tra il Venezia e il Cittadella termina con in parità: 1-1 grazie alla rete nel finale di Bocalon che ha permesso ai suoi di festeggiare la Serie A. A decidere il match odierno una rete messa a segno da Proia al 26′ del primo tempo che aveva fatto saltare i propri tifosi, poi il gol del pari al 92′ del “Doge” che permette ai suoi di riprendersi la massima serie. Il Venezia ha lottato per tutta la gara anche a causa dell’inferiorità numerica a causa dell’espulsione di Mazzocchi nel primo tempo. Gli uomini di Paolo Zanetti però hanno resistito e conquistato la Serie A, un ritorno nella massima serie dopo 19 anni per gli arancioneroverdi.