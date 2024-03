Serie B, Ursino: “Parma la più forte, Catanzaro outsider. Playoff e 2° posto…”

"Il campionato cadetto è sempre intrigante ed avvincente, con tanti club importanti e storici. La più forte è il Parma, per il secondo posto si deciderà all’ultimo". Lo ha detto Giuseppe Ursino, intervistato ai microfoni del "Corriere dello Sport". Diversi i temi trattati dall'ex direttore sportivo del Crotone: dalla lotta promozione in Serie A, con il Parma in vetta alla classifica del torneo cadetto, alle possibili candidate a disputare i playoff. Ma non solo...