Serie B, Ursino: “Genoa e Cagliari le favorite, occhio al Frosinone. Il Palermo…”

"La maggior parte delle squadre deve completare l'organico. Saranno dieci giorni impegnativi". Lo ha detto Giuseppe Ursino , intervistato ai microfoni di "TuttoMercatoWeb". Diversi i temi trattati dall'ex direttore sportivo del Crotone : dai colpi di mercato delle big italiane, alle prestazioni offerte fin qui dalle squadre che militano in Serie B . Ma non solo...

MERCATO -"Chi si muoverà? Sicuramente il Verona. Ma anche il Milan dovrà fare qualcosa a centrocampo. E la Juve prenderà uno-due elementi. Il Napoli ha costruito una squadra fortissima. Giocano bene. Sono forti. Se acquistano più sicurezza in difesa possono lottare per lo Scudetto. E la Roma? Si è rinforzata molto. In avanti è devastante. Se trova il giusto equilibrio tra difesa e centrocampo lotterà per le prime posizioni", le sue parole.