Serie B, Trapani: rescissione consensuale con Nember, il comunicato del club

Luca Nember ha deciso di lasciare il Trapani.

Il dirigente ha preferito non continuare la collaborazione con la società siciliana. Il Trapani, attualmente penultimo nel campionato di Serie B, ha diramato un comunicato stampa per rendere ufficiale il divorzio.

Il Trapani calcio ed il signor Luca Nember, che hanno proficuamente e con soddisfazione reciproca lavorato in questi tre mesi, hanno deciso di comune accordo di non proseguire nella collaborazione in corso.

