Serie B, Torrente: “Genoa superiore a Parma e Cagliari, è la squadra più forte”

"Di quel Cosenza-Genoa ricordo lo stadio pieno, tantissime bandiere: solo i genoani potevano fare una cosa così". Lo ha detto Vincenzo Torrente , intervistato ai microfoni de "Il Secolo XIX". Sabato 15 ottobre andrà in scena la sfida tra Cosenza e Genoa , valevole per la nona giornata del campionato di Serie B . L'ultima volta che le due compagini si sono affrontate risale al 7 giugno 2003.

"Fu una serata da Genoa. Alla fine i tifosi mi portarono sulle spalle sotto la Nord perché rappresentavo uno di loro e capirono che ce l’avevo messa tutta. Quella retrocessione era inevitabile, la società stava fallendo, non c’era un punto di riferimento. Io allenavo gli Allievi, mi chiesero di allenare la prima squadra. Fu una cosa folle accettare, non avevo nemmeno il patentino", ha ricordato il tecnico originario di Cetara.

"Mi aspetto che il Genoa vinca, perché è la squadra più forte del campionato. La società ha allestito una rosa competitiva per esperienza e per qualità, superiore a tutte le altre, Parma e Cagliari comprese. Giocare a Marassi dà grandi stimoli, anche agli avversari: contro il Cagliari, ad esempio, il Genoa avrebbe meritato la vittoria. Coda? È un attaccante che fa giocare bene la squadra, però ha bisogno di essere cercato e servito. Fa più gol da fuori area che dentro. Io uno come Coda lo terrei sempre, perché può risolverti la partita in qualsiasi momento", ha concluso Torrente.