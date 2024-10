Serie B, Tesser: “Insigne sta dimostrando di essere un grande calciatore”

Le parole di Attilio Tesser in merito alla Serie B e al calciatore rosanero, tra i più in forma in questo inizio di cammpionato

Mediagol ⚽️ 24 ottobre - 17:59

Attilio Tesser, ex allenatore di Modena e Cremonese, è intervenuto ai microfoni di "tuttomercatoweb". Il tema principale è stato la Serie B, tra cui l'uomo più positivo di queste prime giornate dei rosanero, Roberto Insigne.

INSIGNE — L'ex Avellino ha parlato positivamente dell'ala classe '94, calciatore che ha allenato proprio in campania: "Ha qualità tecniche importantissime, col sinistro fa quello che vuole. L’ho ritrovato completato, più maturo. Ha tutte le qualità per fare bene e prendere per mano i rosanero. Le sue qualità non si discutono, magari l’anno scorso doveva ambientarsi. Ma quest’anno sta dimostrando - ha aggiunto l'allenatore - ancora una volta di essere un grande calciatore".

LA SERIE B — Tesser ha anche parlato della Serie B e della situazione attuale in cadetteria: "Le più accreditate per la A? È ancora tutto da sviluppare ma nelle tre partite in una settimana comincerà a delinearsi un po’ la situazione. Esonero in casa Frosinone? Vivarini è un ottimo allenatore. Era stato scelto con determinazione e con una corte importante dopo quanto fatto a Catanzaro. Parlo da tecnico: visto da fuori probabilmente non è riuscito ad entrare in clima con la squadra. Il Frosinone - ha concluso l'ex Triestina - è una società estremamente seria".