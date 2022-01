Serie B, Ternana-Ascoli: le formazioni ufficiali del match del “Liberati”

Anticipo della diciannovesima giornata di Serie B, al "Libero Liberati" in campo Ternana e Ascoli alle 20:30

Torna in campo la Serie B con l'anticipo della diciannovesima giornata. Al "Libero Liberati" di Terni in campo i padroni di casa della Ternana e l'Ascoli, gara in programma alle 20:30. Entrambe le squadre hanno avuto un rendimento negativo nelle ultime tre gare del 2021, i bianconeri non vincono dalla sfida con la Reggina, la Fere invece hanno conquistato l'ultima vittoria contro il Crotone.