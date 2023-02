Serie B su Instagram: “Palermo, squadra più in forma affronta il Genoa”. Il post

Il post via social della Lega B in vista di Genoa-Palermo

Il Palermo a caccia dei tre punti nel match in programma venerdì sera contro il Genoa. Alle ore 20:30 allo Stadio "Luigi Ferraris" andrà in scena la sfida valevole per la ventiquattresima giornata del campionato di Serie B, la quinta del girone di ritorno. I rosanero, dunque, torneranno in campo dopo tre vittorie di fila conquistate contro Bari, Ascoli e Reggina, che hanno permesso alla compagine siciliana di agganciare il sesto posto della classifica di B in zona playoff. Rossoblù guidati da Alberto Gilardino desiderosi di riscattare il doloroso ko di Parma, rimediato nel precedente turno. Una sfida presentata come fondamentale anche dalla Lega B sul proprio profilo Instagram.