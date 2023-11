Serie B, Stellone: “Sorpresa Catanzaro, Parma e Venezia le favorite. Il Palermo…”

"La partita contro il PSG ha dimostrato le qualità del Milan e che molte volte le motivazioni fanno la differenza. Mantenere sempre questa concentrazione non è semplice, ma il Milan è forte". Lo ha detto Roberto Stellone, intervistato ai microfoni di "TuttoMercatoWeb". Diversi i temi trattati dall'ex tecnico del Palermo: dalla lotta scudetto in Serie A, con Juventus e Inter momentaneamente al primo e secondo posto in classifica, al suo futuro. Ma non solo...