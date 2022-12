Serie B, Stellone: “Frosinone rivelazione, la mia sul Palermo. Le delusioni…”

"L’Argentina ha meritato. Al di là della prima partita, poi ha tirato fuori compattezza, cattiveria. La squadra mi è piaciuta". Lo ha detto Roberto Stellone , intervistato ai microfoni di "Tuttomercatoweb". Diversi i temi trattati dal tecnico ex fra le altre di Palermo , Frosinone e Reggina : dalle prestazioni offerte fin qui dalla squadra di Eugenio Corini , reduce dalla vittoria conquistata lo scorso weekend contro il Cagliari fra le mura amiche dello Stadio "Renzo Barbera", al suo futuro. Ma non solo... "Il Marocco è andato sopra le aspettative. Ha fatto davvero bene. I calciatori del Mondiale? Sicuramente Alvarez, Fernandez e Amrabat", le sue parole.

FUTURO -"Se il mio telefono squilla? Per le proposte di luce; gas e trading online si (sorride, ndr). Scherzi a parte ho ricevuto qualche proposta, ma non si è concretizzata. E non ho fretta: aspetto il miglior progetto per ripartire".