Serie B, SPAL-Salernitana 2-0: tre vittorie di fila per i ferraresi che scalano la classifica

Settima giornata del campionato di Serie B.

Alle ore 21.00 è andata in scena la sfida tra la SPAL e la Salernitana terminata 2-0 per i ferraresi grazie alle reti messe a segno nel corso del primo tempo da Valoti e Di Francesco. Apre le danze al 6′ una rete segnata dall’ex Verona che ha concluso con un piatto destro al volo, il raddoppio porta la firma dell’ex Bologna che conclude all’angolino con un preciso destro che non lascia scampo all’estero difensore campana, Terza vittoria di fila per la SPAL che raggiunge quota 12 in classifica.