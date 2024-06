Serie B, situazione panchine: Longo al Bari, la Reggiana sceglie Viali. Vivarini…

Il punto sulle panchine in vista del campionato 2024/2025: Inzaghi verso il Pisa, Sottil alla Salernitana.

Mediagol ⚽️ 17 giugno - 14:02

Si inizia a delineare il quadro completo delle panchine relative al campionato di Serie B 2024/2025.

BARI - Si separano definitivamente le strade tra Beppe Iachini. Il tecnico ex Palermo, subentrato a Marino nel corso della scorsa annata e poi esonerato, ha risolto il contratto che lo legava al club pugliese. Secondo quanto riportato dall'edizione odierna de "La Gazzetta dello Sport", infatti, Luigi De Laurentiis ha deciso di pagare la penale che era prevista per liberarlo. Il Bari, dunque, ripartirà da Moreno Longo. La firma è attesa nelle prossime ore, già oggi potrebbe essere il giorno giusto, con il tecnico che firmerà un contratto di due anni con opzione per il terzo.

REGGIANA - Con l'addio di Alessandro Nesta, direzione Monza, la Reggiana ha scelto di puntare su William Viali, che si appresta ad iniziare una nuova avventura in cadetteria dopo aver lasciato il Cosenza, superando la concorrenza di Ignazio Abate, che ora sembra destinato alla Ternana in Serie C.

COSENZA - Il Cosenza, dopo la separazione con Viali, ha iniziato a valutare diversi profili. In pole sembra esserci Roberto Breda, in leggero vantaggio su Bocchetti, Bianco, Zenga e l'ex Palermo Mignani. La decisione sarà presa nei prossimi giorni.

PISA - Anche il Pisa ha scelto il suo allenatore dopo l'addio di Alberto Aquilani. A guidare la compagine nerazzurra sarà Pippo Inzaghi, che nelle prossime ore firmerà a Formentera l'accordo che lo legherà al club toscano per due anni con opzione per il terzo.

FROSINONE - Il Frosinone è alla ricerca di un nuovo allenatore per la prossima stagione dopo l'addio di Eusebio Di Francesco, che sarà il nuovo tecnico del Venezia. Il primo nome sulla lista di Guido Angelozzi è quello di Vincenzo Vivarini, in uscita dal Catanzaro. Non è da escludere che già nel corso di questa settimana si arrivi ad un accordo totale tra le parti. Sullo sfondo anche l'ipotesi Aquilani, che piace al Catanzaro.

CATANZARO - Nei giorni scorsi, l'attuale tecnico Vincenzo Vivarini ha comunicato al presidente Floriano Noto la decisione di lasciare la panchina del Catanzaro dopo due ottime stagioni. Dopo un'attenta valutazione, il club calabrese sta intensificando in queste ore i contatti per scegliere il nuovo allenatore. Questa mattina sarebbero ripresi i colloqui con Alberto Aquilani. L'altro candidato forte è Massimo Brambilla, allenatore in scadenza con la Juventus Next Gen.

SALERNITANA - Ufficializzato l'arrivo di Gianluca Petrachi, che ricoprirà il ruolo di direttore sportivo, lo stesso dirigente stringe per la definizione dell'ingaggio del nuovo allenatore. La scelta è ricaduta su Andrea Sottil, pronto a firmare il contratto che lo legherà al club campano per i prossimi due anni.