Serie B, senti Onofri: “Campionato combattuto e in divenire. Genoa e Frosinone…”

Quella di quest'anno è una Serie B che riserverà ancora colpi di scena per le zone calde della classifica. Dalla capolista Frosinone , lanciatissima verso la promozione in Serie A con 15 punti di vantaggio sul Bari terzo. Dal secondo all'undicesimo posto nove squadre raccolte in soli sei punti, la rivelazione Sudtirol e il Genoa di Gilardino in netta ripresa al momento secondo. L'ex calciatore del Grifone Claudio Onofri ha fatto il punto sulla serie cadetta ai microfoni di TMW, di seguito le sue dichiarazioni:

"Tranne il Frosinone che ha staccato, le altre si danno battaglia, questo campionato è molto combattuto e in ogni match si trovano difficoltà: è tutto in divenire. Bisogna comunque sbrigarsi a fare risultati perché alla prossima siamo alla 2ª. Il Cagliari, per esempio, è lontano dal secondo posto ma vista la rosa potrebbe risalire. Genoa? C’è un tema offensivo che non viene svolto sempre nei migliori dei modi, ma nonostante questo Gilardino, comunque, sta facendo un lavoro ottimale. Il 4-2-3-1, non ha, spesso, giocatori che hanno la possibilità di inserirsi e non sempre, quindi, si riesce ad accompagnare. "