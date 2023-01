Serie B, Semplici: “Frosinone-Reggina avanti con merito, occhio a Pisa e Bari”

Le dichiarazioni rilasciate da Leonardo Semplici, ex tecnico di Cagliari e Spal

"Frosinone e Reggina sono d'avanti a tutti con merito. Il club ciociaro ha lavorato bene, la proprietà e il direttore Angelozzi hanno scelto calciatori esperti e giovani di prospettiva. Anche la Reggina sta costruendo qualcosa d’importante. Grosso e Inzaghi meritano di stare lassù. Ma non è finita". Lo ha detto Leonardo Semplici, intervistato ai microfoni del "Corriere dello Sport". Diversi i temi trattati dal tecnico ex Cagliari e Spal: dalle prestazioni offerte fin qui da Pisa e Bari, alla classifica di Serie B. Ma non solo...

"Tra le antagoniste chi mi convince di più? Il Pisa. D’Angelo ha ridato slancio alle ambizioni dei nerazzurri, solo pochi mesi fa a un passo dalla A. Mi sta piacendo il Bari. Mignani pratica un calcio concreto, spinto da un pubblico eccezionale. La multiproprietà? Non sarà un impedimento alla lotta per la promozione. I De Laurentiis hanno idee chiare. Le delusioni? Qualche grande in ritardo. Ma chi retrocede può incontrare difficoltà. È capitato in passato un po’ a tutti, anche alla Spal che, comunque, ora è squadra da salvezza tranquilla. Averla costruita per un altro allenatore ha un po’ complicato le cose. Ma il mercato può aiutare ad aggiustare tutto. E De Rossi, pur da subentrante, riuscirà migliorare. Me lo auguro", le sue parole.

"Sorpreso dal Cagliari attardato? Con Genoa e Parma era tra le favorite, ma non ha mantenuto le promesse finora. L’arrivo di Ranieri può aiutare a rientrare. C’è tutto il tempo di recuperare. Se ha influito il fatto che la retrocessione non è stata digerita da squadra e tifosi? Per il Genoa meno. Il Cagliari ha patito anche il modo in cui è arrivata la retrocessione. La lotta per la salvezza? Classifica delineata, ma il mercato può cambiare lo scenario. Servono elementi di categoria e funzionali a un progetto chiaro. Dobbiamo saper valorizzare i nostri giovani. Anche le seconde squadre possono aiutare anche in funzione Nazionale", ha concluso Semplici.