Serie B, Reggiana-Virtus Entella 2-1: ospiti avanti con Brescianini, Laribi e Muratore firmano la rimonta granata. La classifica

Termina 2-1 il posticipo di Serie B, Reggiana–Virtus Entella.

Nel posticipo di Serie B di scena al “Mapei Stadium” Reggiana–Virtus Entella termina con il successo dei “granata” sui “diavoli neri”. Riprendono quota le speranze salvezza per la compagine emiliana che, in una gara vibrante ed equilibrata, riesce a superare l’Entella per 2-1. La formazione di Alvini, dopo essere passata in svantaggio grazie al sinistro perfetto di Brescianini, è stata capace di ribaltare il risultato in soli tre minuti, grazie alle reti di Laribi al 53′ e Muratore al 56′. Iniezione di fiducia decisiva per la Reggiana, che sale a quota 21 punti in classifica, lasciando al penultimo posto in classifica la formazione ligure.

LA CLASSIFICA AGGIORNATA