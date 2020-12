Serie B, Reggiana-Frosinone 1-2: la decidono Parzyszek e Rohden, i ciociari espugnano il “Mapei” e volano in vetta

Il Frosinone espugna il “Mapei Stadium” e vola in vetta.

Gol ed emozioni nell’anticipo di questo pomeriggio tra Reggiana e Frosinone, terminata con il risultato di 1-2 in favore della formazione ospite. Dopo un primo tempo terminato sullo 0-0, in avvio di ripresa i ciociari trovano il gol del vantaggio con Parztszek, andato a segno al 60°. Ma a rovinare la festa dei laziali ci pensa Mazzocchi che, sfruttando un errore di Cararro, batte Bardi trovando il gol dell’1-1. A chiudere definitivamente i conti però ci pensa Rohden al 75°, con un diagonale mancino che regala la vetta al Frosinone in attesa dei risultati degli 8 match delle 21:00.

