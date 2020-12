Serie B, 12a giornata: le formazioni ufficiali di tutti i match delle 21:00

Il campionato di Serie B non si ferma mai: questa sera 8 match in programma alle 21:00.

Dopo i due anticipi, protagoniste Venezia e Frosinone, tocca alle restanti 16 squadre scendere in campo per il turno infrasettimanale della 12^ giornata di Serie B. A scendere in campo questa sera Cittadella-Vicenza, Spal-Chievo, Ascoli-Cosenza, Empoli-Cremonese, Monza-Entella, Pisa-Pescara, Pordenone-Brescia, Salernitana-Lecce.

Di seguito le formazioni ufficiali delle 8 sfide in programma alle 21:00:

CITTADELLA: Kastrati, Cassandro, Adorni, Camigliano, Benedetti, Awua, Iori, Gargiulo, D’Urso, Cissé, Ogunseye.

VICENZA: Perina; Bruscagin, Cappelletti. Bizzotto, Barlocco; Zonta, Da Riva, Cinelli, Giacomelli; Guerra, Jallow. Allenatore: Di Carlo.

ASCOLI : Leali; Pucino, Brosco, Spendlhofer, Sini; Cavion, Buchel, Saric; Chiricò, Bajic, Sabiri

COSENZA: Falcone, Tiritiello, Idda, Legittimo, Sciaudone, Vera, Gliozzi, Bittante, Petrucci, Sueva, Baez

EMPOLI: Furlan; Fiamozzi, Nikolaou, Romagnoli, Parisi; Zurkowski, Stulac, Haas; Moreo; Matos, Mancuso.

CREMONESE: Volpe; Bianchetti, Fiordaliso, Terranova, Zortea; Valzania, Castagnetti, Pinato; Deli, Buonaiuto; Celar.

PISA: Perilli; Birindelli, Benedetti, Caracciolo, Lisi; Siega, Mazzitelli, Gucher; Vido; Sibilli, Marconi.

PESCARA: Fiorillo; Guth, Bocchetti, Scognamiglio; Bellanova, Memushaj, Valdifiori, Maistro, Jaroszynski; Galano; Capone.

SALERNITANA: Belec, Lopez, Mantovani (C), Gondo, Tutino, Aya, Casasola, Anderson, Gyomber, Dzicczek, Capezzi.

LECCE: Gabriel, Adjapong, Lucioni, Meccariello, Calderoni,Henderson,Tachtsidis, Listkowski, Mancosu, Coda, Pettinari.

MONZA: Di Gregorio; Donati, Bettella, Bellusci, Carlos Augusto; Barillà, Fossati, Armellino; Boateng; Mota, Gytkjaer.

ENTELLA: Russo; Coppolaro, Chiosa, Pellizzer, Costa; Settembrini, Paolucci, Koutsoupias; Schenetti; Brunori, De Luca.

PORDENONE: Perisan; Barison, Bassoli, Vogliacco, Chrzanowski, Magnino, Misuraca, Scavone; Ciurria; Diaw, Butic.

BRESCIA: Joronen, Mateju, Sabelli, Mangraviti, Martella, Van De Looi, Labojko, Zmrhal, Bjarnason, Spalek, Torregrossa.

S.P.A.L.: Thiam, Tomovic, Vicari ©, Sernicola, Sala, Strefezza, Missiroli, Murgia, Castro, Di Francesco, Paloschi.

CHIEVO: Semper, Mogos, Rigione, Gigliotti, Renzetti; Canotto, Palmiero, Obi, Garritano; Margiotta, Djordjevic ©.