Serie B, recuperi terza giornata: probabili formazioni Como-Lecco e Sudtirol-Brescia

Calendario che si allinea definitivamente nella giornata di oggi in Serie B, con i recuperi della terza giornata. Como-Lecco e Sudtirol-Brescia, entrambe in programma alle 18.30, si preannunciano sfide equilibrate ed avvincenti tra formazioni che lottano per perseguire obiettivi diversi nel torneo cadetto. Vento in poppa per la compagine di Fabregas, al momento quarta in coabitazione con Palermo e Catanzaro, che ha la ghiotta chances di staccare le due rivali ed assestarsi al terzo posto in graduatoria in caso di vittoria scavalcando la Cremonese. Fare punti contro la matricola di Bonazzoli, in un buon periodo di forma, non sarà agevole né scontato ma Cutrone e compagni viaggiano sulle ali dell'entusiasmo e di una striscia di risultati utili che gli hanno fatto scalare posizioni nella zona nobile della classifica. Il Lecco., dopo i prestigiosi blitz esterni a Pisa e Palermo ed il successo contro la capolista Parma, ha interrotto la striscia positiva cedendo di misura allo Zini contro i grigiorossi di Giovanni Stroppa.