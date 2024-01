Serie B, qual è la maglia più bella? Bari e Sampdoria col Palermo in finale

Prosegue la "Jersey Challenge Serie BKT", l'iniziativa social lanciata dalla Lega Serie B , che ha indetto un contest per premiare la maglia più bella del campionato. Sono tre le squadre rimaste ancora in gioco.

Le sfide si sono svolte fin qui in incontri a due ad eliminazione diretta. E la maglia del Palermo, in quanto squadra più votata della seconda fase, è approdata direttamente in finale. Nelle scorse ore, invece, la Lega B ha pubblicato le due semifinali per eleggere le altre due maglie finaliste tra Bari, Como, Sampdoria e Venezia, con Bari e Sampdoria che hanno vinto, raggiungendo proprio il Palermo nel triangolare finale.