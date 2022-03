Serie B, programma 29a giornata: Lecce-Brescia e Pisa-Cremonese scontri al vertice

La Serie B torna in campo con la 29a giornata con il turno del weekend distribuito prevalentemente nella giornata di sabato

Il Parma, reduce dal pari ottenuto in casa contro la Ternana, è in cerca di punti preziosi per allontanarsi dalla zona playout. Momento negativo per il Cittadella di Edoardo Gorini, reduce da una pesante sconfitta rimediata contro il Monza per 1-2. Si affronteranno al "Libero Liberati" Ternana e Cosenza: entrambe le squadre sono a caccia di punti salvezza, visto l'attuale piazzamento in classifica, specialmente per i rossoblù, al momento fermi al diciassettesimo posto a quota 23 punti. Grande occasione per il Perugia nel confronto contro la Reggina di Stellone, con la formazione di Massimiliano Alvini che occupa attualmente il nono posto ad un solo punto dalla zona playoff. In campo sabato anche Lecce e Brescia, uno dei big-match di questo turno di Serie B che va a chiudere le gare delle 14. Gli ospiti guidati da Pippo Inzaghi vanno a caccia di punti per conquistare il primato in classifica distante due punti, occupato proprio dai prossimi avversari. Gli uomini di Marco Baroni, reduci da un deludente pareggio in casa del Perugia, sono chiamati a vincere per mantenere la testa della graduatoria.