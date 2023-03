Serie B, posticipata Modena-Cittadella: recupero Perugia-Reggina motivo della scelta

La Lega B ha comunicato sul proprio sito di riferimentio la variazione di data e orario della sfida fra Modena e Cittadella valida per la trentunesima giornata del torneo cadetto inizialmente in programma. sabato 1 aprile 2023, ore 14.00

"Il Presidente della Lega Nazionale Professionisti B, a parziale modifica del C.U. LNPB n. 83 del 20 gennaio 2023; sentite le Società interessate; in virtù dell’art. 27.2 dello Statuto LNPB; stabilisce che il programma della 12ª giornata di ritorno del Campionato Serie BKT 2022/2023 sia ridefinito come segue:

Il posticipo si è reso necessario in quanto Perugia-Frosinone, match precedentemente in calendario domenica 2 aprile, è stato anticipato a sabato 1 aprile. Gli umbri, infatti, mercoledì 5 aprile saranno impegnati nel recupero del match di campionato Reggina, valido per la ventinovesima giornata di Serie B, rinviato a causa delle conseguenze relative allo sciame sismico registrato in Umbria.