Serie B, Pisa-Spal 3-0: i padroni di casa vincono lo scontro diretto e avvicinano i playoff. La classifica aggiornata

Il Pisa centra una vittoria fondamentale contro la Spal imponendosi per 3-0.

Le due squadre occupano rispettivamente la nona e l’ottava piazza della classifica e sono in piena lotta per gli ultimi posti playoff. Al momento i ferraresi andrebbero a lottare per la promozione, ma con questa vittoria i toscani si sono riportati sotto a soli due punti proprio dalla Spal. Una partita senza storia che ha visto dominare dal primo all’ultimo minuto la squadra di Luca D’Angelo che ha pienamente convinto. Le reti sono arrivate allo scadere del primo tempo con Davide Marsura e negli ultimi 10 minuti dell’incontro con Luca Mazzitelli e Nicholas Siega.

