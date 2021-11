Serie B, Pisa-Perugia: toscani col tandem Lucca-Sibilli. Le formazioni ufficiali

Le formazioni ufficiali della sfida in programma alle 18.00 all'"Arena Garibaldi" tra Pisa e Perugia, gara valida per la 15ª giornata del campionato di Serie B

Il Pisa, dopo il successo esterno dello scorso weekend contro il Brescia ha ritrovato la vetta della classifica del campionato di Serie B. Oggi alle 18.00, riparte il campionato cadetto con il turno infrasettimanale valevole per la quindicesima giornata di campionato. La compagine toscana dell'ex centravanti del Palermo, Lorenzo Lucca, sarà impegnata nella sfida interna del "Romeo Anconetani" contro il Perugia, per proseguire la marcia di avvicinamento verso la possibile promozione in Serie A.