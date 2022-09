Serie B, Perugia-Ascoli: le formazioni ufficiali della sfida

Le formazioni ufficiali del match tra Perugia e Ascoli in programma alle 16:15

E' tutto pronto al “Curi” dove, questo pomeriggio alle 16:15, si affronteranno Perugia e Ascoli nel match valido per la quinta giornata del campionato di Serie B 2022/23. Gli umbri, ultimi in classifica e ancora a secco di vittorie, proveranno ad invertire questo trend negativo. Situazione sicuramente diversa per i marchigiani, ad un solo punto dalla vetta.