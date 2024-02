Serie B: Parma ok al 99′, lo Spezia ferma il Catanzaro. Risultati e classifica

Dopo il successo per 3-0 conquistato dal Palermo ieri sera contro il Bari, sono cinque le sfide andate in scena questo pomeriggio alle ore 14:00, valevoli per la ventitreesima giornata del campionato di Serie B. Incredibile a Reggio Emilia, con la Feralpisalò che - in nove uomini dopo le espulsioni di Fiordilino e Buric - riprende nel finale la Reggiana con Balestrero, che risponde così al gol di Kabashi. Terza sconfitta di fila per il Cittadella che, dopo le sconfitte contro Ternana e Sampdoria, cade anche sul campo del Brescia, con la Rondinelle al momento in piena zona playoff in attesa delle altre partite. Termina con il successo in extremis del Parma ai danni del Venezia il big-match di giornata, grazie alla rete messa a segno al minuto 99 da Camara. Uno a uno tra Spezia e Catanzaro, così come tra Cosenza e Pisa, con gli ospiti che pareggiano i conti nel finale nonostante l'inferiorità numerica. Di seguito, i risultati e la classifica aggiornata: