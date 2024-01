Serie B: Parma e Como ko, vincono Venezia e Cremonese. Risultati e classifica

Dopo il pari di ieri tra Catanzaro e Palermo, sono cinque le sfide andate in scena questo pomeriggio alle ore 14:00, valevoli per la ventiduesima giornata del campionato di Serie B. Torna a vincere il Modena che, fra le mura amiche dello Stadio "Braglia", ha battuto la capolista Parma per 3-0: decisive le reti messe a segno nel primo tempo da Battistella e Abiuso e nella ripresa da Ponsi. Sale al secondo posto la Cremonese che, allo Stadio "Zini", ha ottenuto tre punti importantissimi in chiave promozione contro il Brescia di Rolando Maran, anche alla luce della sconfitta rimediata dal Como (in dieci uomini in seguito all'espulsione di Odenthal) contro l'Ascoli. Successi di misura anche per Venezia e Cosenza, rispettivamente contro Sudtirol e Ternana. Di seguito, i risultati e la classifica aggiornata: