Serie B, pari tra Cittadella e Cagliari. Palermo undicesimo, la classifica aggiornata

Pareggio a reti bianche tra Cittadella e Cagliari con il posticipo delle 16.15 che è andato a chiudere le gare di questo sabato pomeriggio della ventunesima giornata di Serie B. Il posticipo tra Brescia e Frosinone in programma domenica prossima concluderà il turno. Il Palermo era riuscito ad agganciare la formazione sarda con i tre punti ottenuti in casa contro il Bari venerdì scorso. Il Cittadella era rimasto in inferiorità numerica dal 52' per l'espulsione dell'ex difensore rosanero Salvi.