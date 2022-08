Serie B, ok Parma e Genoa. Cade il Frosinone a Benevento. Poker Reggina, pari Venezia

Si è ufficialmente conclusa anche la terza giornata di Serie BKT 2022-2023. Prima vittoria del Parma in campionato, ottenuta contro il Cosenza grazie alla rete di Inglese. Vince con il medesimo risultato di 1-0 anche il Genoa, in trasferta contro il Pisa. Un 2-1 pirotecnico che ha visto parecchie reti annullate da ambo le parti, vede prevalere il Benevento sul Frosinone. Prima vittoria anche per il Bari che ha ottenuto tre punti preziosi sul campo del Perugia. La Reggina approfitta della superiorità numerica per infliggere una goleada al Sudtirol, con la formazione di Inzaghi che sabato prossimo affronterà il Palermo ancora una volta al "Granillo".