Serie B, Novellino: “La mia su Perugia-Palermo. Il Frosinone gioca meglio di tutti”

"La situazione societaria della Sampdoria non aiuta? I calciatori pensano a fare punti. La società ha dei problemi, che secondo me sono grandi. E questo toglie serenità. Stankovic fa di tutto per estraniare la squadra dai problemi, ma quella contro l’Empoli era una partita importante per la salvezza. La Cremonese è ripartita da Ballardini? È un amico, sono contento che sia tornato in pista. Al Genoa ha fatto benissimo, lo hanno mandato via in un momento positivo. Credo in Ballardini, la società ha un grande presidente. Davide si troverà benissimo", le sue parole.