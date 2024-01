Serie B, Mutti: “Brescia ai playoff, il Parma ha qualcosa in più di tutti”

Le parole del tecnico ex Palermo: "Tanto equilibrio e classifica che cambia di giornata in giornata, B e imprevedibilità vanno a braccetto".

"Il Parma su tutti, il Brescia non rischia e può ambire ai playoff, la Feralpi si salverà perché ha un buonissimo organico". Così Bortolo Mutti, intervistato ai microfoni del "Giornale di Brescia". Diversi i temi trattati dal tecnico ex Palermo: dalle prestazioni offerte fin qui dal Brescia e dalle squadre che militano in Serie B, ad una settimana dall'inizio del girone di ritorno, alla lotta salvezza. Ma non solo...

SERIE B -"In linea di massima, la stagione sta esprimendo i valori e le aspettative delle varie compagini. Seppur nello specifico, mi aspettavo una risposta più importante da parte della Cremonese, vedo bene il Como che si è conquistato una classica di pregio e mi ha sorpreso il Cittadella che si è inserita in maniera decisa nei playoff, senza dimenticare la neopromossa Catanzaro che sta andando tutto sommato forte. Insomma, valori confermati con sorprese di spessore".

DALLA SAMP AL PARMA -"Beh, dalla Sampdoria tutti si aspettavano qualcosa in più, diciamo un campionato più autorevole. Squadre di quel blasone devono entrare in gioco in questa categoria con piglio più da padrone, anche se nella seconda parte dell’andata s'è vista una squadra in ripresa. Il campionato resta molto aperto, anche se il segnale lanciato dal Parma con la vittoria sul campo di un Brescia in netta ripresa è stato significativo. Resta la favorita anche per una possibile fuga solitaria, ma sa che non può mollare nulla".

SUL BRESCIA -"In questo momento è in una situazione di limbo, ma è un limbo che s’è conquistato nelle ultime settimane dando dimostrazione sul campo di ritrovata compattezza con l’arrivo di Maran. Ora c’è una guida più esperta e con un’ottima conoscenza della categoria: non vedo il Brescia in pericolo e, strada facendo, potrebbe ambire a qualcosa in più della tranquillità. Anche perché ha qualità, soprattutto là davanti".

SALVEZZA -"La Feralpi non è assolutamente già spacciata, anzi. Per me è una delle più attrezzate tra quelle che lottano per la salvezza e l'ha dimostrato nelle ultime partite. Tutti i giochi sono aperti e Salò ha tutte le carte in regola, con quella rosa, per potersi salvare. Ci sono poche squadre, vedi il Benevento, che negli ultimi anni hanno fatto corsa a sé perchè solitamente la differenza tra le prime e le ultime non è mai così marcata. Tanto equilibrio e classifica che cambia di giornata in giornata. Insomma, B e imprevedibilità vanno a braccetto".

