Serie B, Minotti: “Il Bari è più avanti, il Palermo dovrà recuperare terreno”

"In Parma-Bari ho visto già i concetti di Pecchia e gli va dato merito, perché non è facile entrare ad agosto nella testa dei giocatori. Al netto della prima giornata, il Parma insieme a Genoa e Cagliari ha sicuramente qualcosa in più. Ma è un campionato in cui si fa fatica a identificare chi lotterà per salvarsi, forse solo il Südtirol è un po' più indietro. Il Bari è più avanti, visto che il Palermo dovrà recuperare terreno dopo la rivoluzione estiva e Corini avrà bisogno di più tempo per inserire i nuovi acquisti. A proposito, terrei d'occhio anche il Modena che ha una struttura solida. Dagli ultimi giorni di mercato mi aspetto movimenti significativi da Brescia, Benevento e Frosinone che sono immediatamente a ridosso delle grandi favorite".