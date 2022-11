Serie B, Marino: “Marson determinante contro il Palermo. SudTirol la vera sorpresa”

Pasquale Marino , ex tecnico del Palermo tra le altre pur non avendo condotto nemmeno un match con i rosa a causa del fallimento del 2019, è stato intervistato da TuttoMercatoWeb concentrandosi sui temi d'attualità in Serie B :

“Gli organici sono di livello. La vera sorpresa è il SudTirol che sta mettendo in difficoltà tante squadre. C’è grande attenzione per la cadetteria di quest'anno, è inevitabile. L'Italia non parteciperà al Mondiale, tanti quindi guarderanno la Serie B. La mia formazione ideale di questo campionato? Propongo un 4-3-3 con in porta Marson, che ha determinato il risultato con il Palermo. In difesa schiero Del Prato e a sinistra Ricci del Bari. Al centro Di Cesare che ancora incide e Capellini del Benevento. A centrocampo Esposito, Vazquez ed Estevez. In avanti Canotto a destra, Di Carmine centrale e Diaw del Modena che farei partire dal centro sinistra”.