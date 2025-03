Serie B, l’ex Palermo Vazquez squalificato per 10 giornate: il motivo

L'ex rosanero non farà parte dell'ultima parte di campionato dei grigiorossi

Scossone inaspettato in casa Cremonese. I lombardi, prossimi avversari del Palermo, dovranno fare a meno della loro stella Franco Vazquez: l'ex rosanero è stato squalificato per dieci giornate dopo aver rivolto insulti razziali a Medhi Dorval, in occasione di Bari-Cremonese.