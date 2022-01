Serie B, Lecce-Vicenza 2-1: Listowski e Coda lanciano i salentini, sorpasso al Pisa

Il Lecce vince il recupero della 18a giornata di Serie B contro il Pisa e si porta in testa alla classifica, scavalcando i nerazzurri. In gol per i salentini Listowski e Coda

⚽️

Terza vittoria consecutiva per il Lecce, che nel recupero della diciottesima giornata di Serie B batte il Vicenza per 2-1 e si porta in testa alla classifica, sorpassato il Pisa.

I salentini passano dopo ventotto minuti con Listowski, il polacco viene servito alla perfezione da Massimo Coda e insacca in porta per il vantaggio dei giallorossi. Il Lecce sfiora il raddoppio tre minuti più tardi con lo stesso Coda, ma l'ex Benevento spreca un'ottima occasione tutto solo davanti all'estremo difensore vicentino.

Al minuto 33 prima occasione del Vicenza con la punizione di Giacomelli, interviene bene Gabriel. Al 38esimo il Lecce raddoppia proprio con Coda, che prima stampa il palo ma sul rimpallo batte Grandi per il 2-0.

La ripresa scorre con i padroni di casa in totale controllo senza rischiare nulla, al minuto 73 doppia occasione per Lucioni e Dermaku, entrambi di testa impegnano il portiere ospite senza trovare la rete. A pochi minuti dal termine il Vicenza accorcia le distanze con Meggiorini.

Lecce che sorpassa il Pisa in classifica e si porta in testa alla Serie B con un vantaggio di un solo punto sui nerazzurri.