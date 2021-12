Serie B, Lecce-Reggina: finisce 2-0 al “Via del Mare”, salentini nuovamente in testa

Continua a vincere il Lecce, anche contro la Reggina i salentini conquistano il bottino pieno. In gol Gargiulo e Majer, i giallorossi si riprendono il primato in classifica

Non si ferma più il Lecce, che inanella in quindicesimo risultato utile di fila. La compagine allenata da Marco Baroni vince ancora contro la Reggina al "Via del Mare", nel match valido per la sedicesima giornata di Serie B.