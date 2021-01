Serie B, Lecce-Monza: Balotelli ko e Bellusci espulso. Corini e Brocchi si dividono la posta. La classifica aggiornata

E’ stato costretto al forfait poco prima del fischio d’inizio di Lecce-Monza.

Stiamo parlando di Mario Balotelli. Durante il riscaldamento, l’attaccante originario di Palermo ha accusato un problema muscolare. Super Mario, che al debutto contro la Salernitana ha messo subito a segno un gol, era stato schierato ancora una volta dal primo minuto dal tecnico Cristian Brocchi in occasione del big-match valido per la diciassettesima giornata del campionato di Serie B.

Nel dettaglio, sembra si tratti di un risentimento al flessore della coscia: gli esami al quale si sottoporrà nei prossimi giorni chiariranno l’entità dell’infortunio, con il classe 1990 che potrà sfruttare la sosta del torneo cadetto per recuperare in vista della ripresa. Il 16 gennaio il Monza sfiderà il Cosenza allo U-Power Stadium.

Intanto, è terminata con il risultato di 0-0 la sfida andata in scena allo Stadio “Via del Mare”. Nel primo tempo, piuttosto equilibrato, sono partiti meglio gli uomini di Brocchi con Barillà che, al minuto 10, ha sfiorato il vantaggio. Successivamente, sono stati i padroni di casa a rendersi pericolosi con Zuta e Coda. E proprio quest’ultimo, nella ripresa, si è ritrovato a tu per tu con il portiere Di Gregorio, sbagliando. L’occasione migliore per gli ospiti è arrivata al minuto 83 con Meccariello. Tuttavia, al minuto 83, l’ex Palermo Bellusci è stato espulso, lasciando il Monza in 10 uomini a seguito di un’entrata dura con il piede a martello su Tachtsidis. Nel finale, dunque, la compagine salentina è andata vicino al gol per ben tre volte con Mancosu, Meccariello e Dermaku, con il tiro del leccese uscito di pochissimo.



