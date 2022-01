Serie B, Lecce-Cremonese: Baroni si affida al tridente, Gallo in campo dal 1′

Le formazioni ufficiali di Lecce-Cremonese, match valido per la ventesima giornata di Serie B, in programma alle 18:30

Sfida d’alta classifica in programma questo pomeriggio alle 18:30, valevole per la ventesima giornata della Serie B: ad affrontarsi saranno Lecce e Cremonese. La formazione ospite è reduce da 4 vittorie di fila e attualmente occupa il quarto posto. I salentini, dopo il ko contro il Pisa, hanno ritrovato i tre punti in casa del Pordenone e sono per questo decisi a trova continuità di risultato.