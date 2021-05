Serie B, le scelte di Lecce e Reggina: ecco chi sono i nuovi allenatori. I dettagli

Finito il campionato, è tempo di programmare la prossima stagione.

Nella giornata di oggi, due le ufficialità: Marco Baroni e Alfredo Aglietti alleneranno rispettivamente Lecce e Reggina.

LECCE – Nel dettaglio, attraverso una nota, il club del presidente Saverio Sticchi Damiani ha ufficializzato l’ingaggio del tecnico toscano, 57 anni, ex difensore del Lecce dal 1987 al 1989 (68 presenze e 5 gol), ultima stagione alla guida della Reggina. Baroni ha firmato un contratto di un anno con opzione per il prolungamento fino alla stagione 2022/23. Ad affiancare il nuovo allenatore lo staff tecnico a sua disposizione: Fabrizio Del Rosso, allenatore in seconda, Giovanni De Luca, Federico Di Dio e Andrea Petruolo, preparatori atletici, Luigi Sassanelli, preparatore dei portieri.

REGGINA – Aglietti ha firmato un contratto che lo legherà alla società amaranto fino il 30 giugno 2023. Il tecnico ha vestito la maglia della Reggina da giocatore dal 1994 al 1996, segnando 38 gol. “Lo abbiamo conosciuto bomber implacabile – si legge nella nota – lo ritroviamo allenatore esperto ed affamato. Un quarto di secolo dopo riecco Alfredo Aglietti. Da allora i nostri destini si sono incrociati più e più volte. Ed è sempre stato un colpo al cuore incontrarci al Granillo, in quello stadio dove ha fatto gioire e innamorare migliaia e migliaia di tifosi, e non vederlo più gonfiare la rete per i nostri colori, quelli amaranto. Si ritorna sempre dove si è stati bene. E qui, a Reggio Calabria, a testimonianza dell’affetto immutato e del vivo ricordo di quegli anni, non esiste persona che non abbia almeno una volta nella vita sentito intonare quel coro che tanto caro gli è. Da oggi inizia una nuova, entusiasmante, avventura condivisa”.