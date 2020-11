Serie B, la squadra di Corini vince allo scadere: ChievoVerona-Lecce finisce 1-2, salentini in testa. La classifica

E’ terminato il big match del “Marco Antonio Bentegodi” fra ChievoVerona e Lecce, valido per la 9a giornata di Serie B.

Il risultato finale dell’anticipo del campionato cadetto è di 1-2: dopo i 4 minuti di recupero, il triplice fischio dell’arbitro, sig. Sozza, ha decretato la vittoria del Lecce di Eugenio Corini.

Serie B, ChievoVerona-Lecce: la 9a giornata si apre con un big match che sa di Serie A

Salentini in vantaggio al 20′ primo tempo con un’incornata di Stepinski, imbeccato alla perfezione in area di rigore clivense da un cross di Coda. Immediata la reazione del Chievo, che trova il pareggio due minuti dopo, al 22′ con Garritano, con una bella volé che si insacca alle spalle di Gabriel, premiando l’assist del compagno di squadra Palmiero. Al 93′ il gol vittoria del Lecce, siglato da Falco, che ha iniziato e concluso l’azione che ha regalato il successo dei salentini.

In attesa delle gare in programma sabato 28 e domenica 29, il Lecce si porta momentaneamente in testa alla classifica di Serie B.

LA CLASSIFICA