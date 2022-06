Serie B, la Reggina è salva: Felice Saladini rileva ufficialmente il club amaranto

La Reggina ufficializza il cambio di proprietà e la contestuale prossima iscrizione in Serie B, ad opera di Felice Saladini

Sospiro di sollievo per la Reggina e i suoi tifosi. Il club amaranto ufficializza il passaggio delle quote societarie all'imprenditore Felice Saladini, che rileva la gestione dell'ormai ex patron Gallo. Nei prossimi giorni, il nuovo proprietario della Reggina procederà all'iscrizione della squadra al prossimo campionato di Serie B. Di seguito la nota del club: