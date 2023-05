Serie B, la classifica marcatori: Lapadula infermabile, a secco Pohjanpalo e Cheddira

Conclusa la trentasettesima giornata di campionato si aggiorna la classifica marcatori. L'attaccante del Cagliari, Gianluca Lapadula, grazie alla splendida rete messa a segno contro il Palermo, raggiunge quota 20 reti e vede sempre più vicino lo scettro del "Pablito". A digiuno, invece, Pohjanpalo del Venezia, tuttavia autore di un assist per il terzo gol dei lagunari al Perugia, così come a zero reti segnate nell'ultimo turno il bomber del Bari, Walid Cheddira. Come il marocchino, Resta a quota sedici reti totali anche Matteo Brunori del Palermo, grande assente nel derby delle isole a causa di una squalifica rimediata contro la SPAL.