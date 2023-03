Serie B, la classifica marcatori: Cheddira stacca Brunori, Lapadula sale a undici

Disputate nove gare su dieci valevoli per la ventottesima giornata di Serie B. Ancora a secco Matteo Brunori, autore di un errore dal dischetto nel match pareggiato dal Palermo contro il Pisa. Al comando della classifica marcatori si riporta Walid Cheddira. Il fantasista marocchino del Bari, con la rete realizzata contro l'Ascoli si porta a quindici totali. Bonus anche per Lapadula nel pareggio tra il suo Cagliari e il Brescia. Sono undici adesso per l'italo-peruviano. Di seguito la classifica marcatori completa.