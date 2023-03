Serie B, la classifica marcatori: Cheddira e Brunori a digiuno. Sesta firma per Caso

Archiviato il turno numero ventisette del campionato di Serie B, si è mossa leggermente la classifica marcatori. Per quanto riguarda i due bomber di punta della categoria, quali Brunori e Cheddira, nessun movimento con i centravanti a secco nell'ultima giornata contro rispettivamente Ternana e Venezia. Gioia annullata per Pohjanpalo, con il VAR che al "San Nicola" ha annullato quella che sarebbe potuta essere la doppia cifra del finlandese. Frosinone vittorioso contro la Spal, trascinato anche da Caso giunto al sesto sigillo in campionato.