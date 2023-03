Serie B, la classifica dopo la 30ª giornata: ko Bari, terzo SudTirol. Palermo ottavo

Il Palermo ha ritrovato la vittoria dopo un mese e mezzo in cui sono stati messi in fila cinque pareggi consecutivi, battendo al "Renzo Barbera" il Modena rimontando lo svantaggio del primo tempo e mettendo a segno cinque reti anche senza il proprio capocannoniere Matteo Brunori. I rosanero di Eugenio Corini sono riusciti a ritornare momentaneamente in zona playoff, visto lo scivolone a sorpresa del Parma contro il Como. Rallenta il Bari che è uscito sconfitto contro la Ternana, con la prima vittoria del "Lucarelli bis". Il SudTirol ha superato i pugliesi portandosi al terzo posto a quota 51. Il Brescia cade contro un Genoa che va a consolidare il proprio secondo posto, mentre le "rondinelle" sprofondano ulteriormente e non avranno accolto con piacere la notizia dell'impresa del Cosenza in casa della capolista Frosinone. Ancora da giocare la sfida, precedentemente rinviata, del ventinovesimo turno tra Perugia e Reggina, con quest'ultimi che sono caduti in casa nell'ultimo turno contro uno straripante Cagliari.