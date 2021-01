Serie B, L.R. Vicenza-Venezia 0-0: al “Menti” derby a reti inviolate, “Lane” in 10 nel secondo tempo. La classifica aggiornata

Termina con un pari a reti inviolate, la sfida nel Derby Veneto, L.R. Vicenza–Venezia.

L’anticipo della ventesima giornata di Serie B si chiude a reti bianche. L.R. Vicenza e Venezia non vanno oltre lo 0-0: un punto a testa per le due compagini che muovono la classifica in attesa delle gare di domani. Diverse occasioni non sfruttate, da segnalare il gol annullato a Beruatto e al rosso diretto per l’estremo difensore biancorosso Grandi dopo un fallo da ultimo uomo. Nel prossimo turno la squadra di Di Carlo affronterà il Pordenone mentre il Venezia sfiderà il Frosinone.

