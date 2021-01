Serie B, L.R. Vicenza-Frosinone 0-0: pareggio a reti bianche al ‘Menti’. La classifica aggiornata

Secondo anticipo per la diciottesima giornata di Serie B.

Nella sfida di Seri B, valevole per la diciottesima giornata del campionato cadetto, il match L.R. Vicenza–Frosinone, termina 0-0. Al “Menti” un pareggio a reti bianche che non accontenta nessuna delle due compagini, alla ricerca dei tre punti per la classifica. Ottavi in classifica i “canarini ciociari” che con il punto conquistato a Vicenza salgono a quota 26 punti, riagguantando l’ultimo posto utile a disputare i play-off. Meno brillante la posizione dei biancorossi, che raggiungono quota 20 punti, distaccando la zona pay-out di sole cinque lunghezze .

LA CLASSIFICA AGGIORNATA