Serie B: in trasferta sorride l’Empoli, solo un pari tra Venezia e Pisa. Risultati e classifica dopo i match delle 15.00

Primi verdetti per questo diciassettesimo turno di Serie B

Vittoria esterna per l’Empoli di Dionisi che batte il Cosenza per 2-0 guadagnando così tre punti importanti, utili a consolidare il primo posto in classifica, in attesa del match delle 18,00 che vedrà la Salernitana difendere il primato contro il Pordenone. Nell’altro match delle 15.00 termina con il risultato di 1-1 la sfida tra Venezia e Pisa.

Di seguito risultati, marcatori e classifica aggiornata.

Cosenza–Empoli: 0-2 (45+1′ Olivieri M. [rig.], 88′ Mancuso);

Venezia–Pisa: 1-1 (39′ Marconi M. [P], 83′ Svoboda M. [V]).