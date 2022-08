Serie B, il pronostico di Ventura: “Genoa, Parma e Cagliari si giocano la promozione”

Le dichiarazioni di Giampiero Ventura, ex Ct della Nazionale Italiana

Con l'anticipo di stasera tra Parma e Bari prende via la nuova stagione di Serie B, quest'anno una delle stagioni più competitive viste ultimamente. Diverse big e grandi piazze del calcio italiano parteciperanno a quella che è stata più volte definita una "Serie A2". A proposito delle favorite per la promozione diretta, è intervenuto Giampiero Ventura, ex commissario tecnico della Nazionale Italiana. Di seguito le sue dichiarazioni al Giornale di Brescia: