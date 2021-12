Serie B, il Covid ferma il campionato: deciso rinvio dei turni del 26 e 29 dicembre

Un'Assemblea di Lega straordinaria ha votato a maggioranza per il rinvio della 19^ e della 20^ giornata di Serie B

Il Covid-19 non allenta la morsa sull'Italia, e la Lega di Serie B corre ai ripari di fronte ad un nuovo innalzamento dei casi. Secondo quanto riportato da "Sky Sport", un'Assemblea di Lega straordinaria ha votato a maggioranza per sospendere il campionato, rinviando al nuovo anno i prossimi due turni - gli ultimi del 2021 - previsti il giorno di Santo Stefano e il 29 dicembre.

Mauro Balata, presidente della Lega di Serie B, è intervenuto ai mcirofoni di SkySport per commentare quanto sta accedendo nel campionato cadetto: "Abbiamo avuto un problema con la variante Omicron che ha colpito diverse società. Ci siamo confrontati con le società e abbiamo deciso di riprendere il 15 gennaio come da programma, con i recuperi della 18^ giornata il 13. Recupereremo le giornate inizialmente previste il 15 e il 22 con altrettanti turni infrasettimanali. In linea generale credo serva una maggior coordinamento fra le varie autorità sanitarie locali. Servirebbe una regia unica che prenda decisioni che permettano ai club di lavorare serenamente".